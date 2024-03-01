Система видеонаблюдения на выборах в Тюменской области подверглась кибератаке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Система видеонаблюдения на выборах президента Тюменской области подверглась кибератаке 15 марта. Портал наблюдения областной избирательной комиссии и территориальных избиркомов не работал до 11 часов 30 минут. Его работу восстановили специалисты Ростелекома.

Об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин на брифинге 15 марта.

"Мы обратились в органы внутренних дел, чтобы они провели проверку и установили виновные лица. В целом серьезных нарушений на сегодняшний день у нас не было", - отметил он.

Игорь Халин добавил, что тюменцы, как всегда, активны на выборах. Явка в регионе на конец дня составила 43,46 %, или 511 тыс. 787 человек. В лидерах по числу проголосовавших Ишимский район и Тобольск, в них явка достигла 60,15 % и 60,04 % соответственно.

Напомним, выборы продолжатся 16 и 17 марта. УИКи будут работать с 8 до 20 часов.

Виктория Макарова