Игорь Халин: нам нужен и важен голос каждого из вас
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Прийти на свой избирательный участок и проголосовать на выборах президента РФ призвал земляков председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. В своем видеообращении 16 марта он отметил, что все 1 тыс. 70 избирательных участков уже открыли свои двери.
"Более 500 тысяч наших земляков уже отдали свои голоса на самых главных выборах нашей страны. Приглашаем и вас на выборы, ждем на наших избирательных участках. Придите и проголосуйте за свое завтра, за завтра своих детей. Нам нужен и важен голос каждого из вас", - подчеркнул глава облизбиркома.
Он добавил, что всего в Тюменской области 1 млн 177 тыс. 628 избирателей. Выборы президента РФ проходят три дня, с 15 по 17 марта.
Видео: информационный центр правительства Тюменской области.
Любовь Голышева