Игорь Халин: нам нужен и важен голос каждого из вас

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Прийти на свой избирательный участок и проголосовать на выборах президента РФ призвал земляков председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. В своем видеообращении 16 марта он отметил, что все 1 тыс. 70 избирательных участков уже открыли свои двери.

"Более 500 тысяч наших земляков уже отдали свои голоса на самых главных выборах нашей страны. Приглашаем и вас на выборы, ждем на наших избирательных участках. Придите и проголосуйте за свое завтра, за завтра своих детей. Нам нужен и важен голос каждого из вас", - подчеркнул глава облизбиркома.

Он добавил, что всего в Тюменской области 1 млн 177 тыс. 628 избирателей. Выборы президента РФ проходят три дня, с 15 по 17 марта.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

Любовь Голышева