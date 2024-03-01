  • 16 марта 202416.03.2024суббота
  • USD91,8700
    EUR99,9718
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Игорь Халин: нам нужен и важен голос каждого из вас

Политика, 08:29 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Фотогалерея: в Тюменской области идет второй день голосования на выборах президента РФ

Прийти на свой избирательный участок и проголосовать на выборах президента РФ призвал земляков председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. В своем видеообращении 16 марта он отметил, что все 1 тыс. 70 избирательных участков уже открыли свои двери.

"Более 500 тысяч наших земляков уже отдали свои голоса на самых главных выборах нашей страны. Приглашаем и вас на выборы, ждем на наших избирательных участках. Придите и проголосуйте за свое завтра, за завтра своих детей. Нам нужен и важен голос каждого из вас", - подчеркнул глава облизбиркома.

Он добавил, что всего в Тюменской области 1 млн 177 тыс. 628 избирателей. Выборы президента РФ проходят три дня, с 15 по 17 марта.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выборы , Игорь Халин

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:05 16.03.2024Фотогалерея: в Тюменской области идет второй день голосования на выборах президента РФ
08:29 16.03.2024Игорь Халин: нам нужен и важен голос каждого из вас
21:53 15.03.2024Система видеонаблюдения на выборах в Тюменской области подверглась кибератаке
21:31 15.03.2024Фотогалерея: в Тюменской области завершился первый день голосования на выборах президента РФ