Фотогалерея: в Тюменской области идет второй день голосования на выборах президента РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй день выборов президента Российской Федерации стартовал в Тюменской области. С 8 часов 16 марта свои двери открыли 1 тысяча 70 избирательных участков, они будут работать до 20 часов.

На пост президента Российской Федерации претендует четыре кандидата. В избирательные бюллетени внесены Владислав Даванков, представляющий партию "Новые люди, Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.