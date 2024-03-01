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15 туристических путевок получили участники викторины "Люби свой край" в Тюменской области

Общество, 16:51 15 марта 2024

скриншот видео из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области

15 туристических путевок получили участники викторины "Люби свой край"в Тюменской области. Они дали правильные ответы на вопросы об истории региона и России.

Одному из победителей подарили сертификат в "ЛетоЛето". Мужчина дал верный ответ на вопрос о том, когда отмечается День матери в России. Это последнее воскресенье ноября.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, также в числе подарков, обладателями которых стали жители региона, один ноутбук, четыре телевизора и два велосипеда, 88 наушников и 104 электрочайника, и другие подарки.

"Одним их приятных подарков может стать туристический пакет. Это путевка в "ЛетоЛето", эко-парк "Тайга", город Тобольск", - уточнила промоутер викторины.

Участники викторины, которые ответили правильно на вопросы, автоматически переходят во второй тур викторины. Они смогут получить супер подарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 15 марта в 20 часов, 16 и 17 марта — в 12 часов, в 15 часов и 20 часов.

Выбрать площадку викторины "Люби свой край" рядом с домом можно на сайте.

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# аквапарк , викторина , подарки

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