Туристический пакет в Тобольск на четырех человек получил победитель викторины "Люби свой край" из Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Туристический пакет в Тобольск на четырех человек получил победитель викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" из Тюмени. Мужчина стал первым обладателем суперприза второго тура интеллектуальной игры 15 марта.

Участник ответил на вопрос ведущих эфира телеканала "Тюменское время" про десантные планеры, которые выпускались на тюменском заводе. Ответив верно, мужчина стал обладателем путешествия.

Всего обладателями туристических пакетов в первом туре викторины 15 марта стали 22 жителя Тюменской области.

Напомним, участники викторины, которые ответили правильно на вопросы первого тура викторины, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 16 и 17 марта в 12 часов, в 15 часов и 20 часов.

Выбрать площадку викторины "Люби свой край" рядом с домом можно на сайте.

Оксана Корнеенкова