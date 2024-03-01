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Гастрономический фестиваль, полевая кухня и продуктовые ярмарки откроются в Тюменской области 16 марта

Общество, 20:43 15 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Гастрономический фестиваль "Гуляй, Масленица", полевая кухня, продуктовые ярмарки начнутся в Тюмени 16 марта. Активности фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" пройдут на десятках площадок, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

На открытии фестиваля выступят с концертной программой творческие коллективы города. Учащиеся школ с первого по пятые классы исполнят детские песни на марафоне "Поющий город". А проверить свое состояние можно будет в палатках здоровья.

Выбрать ближайшую точку с активностью можно на сайте фестиваля.

Также 16 и 17 марта пройдет викторина "Люби свой край". Участники викторины, которые ответили правильно на вопросы первого тура, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 16 и 17 марта в 12 часов, в 15 часов и 20 часов.

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