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Автомобиль получила победительница викторины "Люби свой край", ответив верно на два вопроса

Общество, 21:03 15 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете 13 человек стали обладателями суперподарков викторины «Люби свой край» фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей»

Автомобиль LADA Granta получила победительница викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей". Она ответила верно на два вопроса во втором туре интеллектуальной игры 15 марта.

В прямом эфире телеканала "Тюменское время" Гульшат очень быстро ответила про место рождения Григория Распутина и назвала дерево, с которого получают кедровые орехи в Западной Сибири.

Девушка рассказала, что у нее есть права и машиной она будет управлять сама.

Оксана Корнеенкова

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# викторина , Тюменская весна

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