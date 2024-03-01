13 человек стали обладателями суперподарков викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей"

| Фото: Серей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Серей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 человек стали обладателями суперподарков викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" 15 марта. Каждый из них блеснул своей эрудированностью в вопросах истории Тюменской области и России.

Мама двух сыновей Гульшат получила новый автомобиль LADA Granta. Муж находится по работе в Якутии. Женщина предвидит его радостную реакцию, а пока сыновья спорят, о том, кто будет ездить с мамой на переднем пассажирском сиденье.

В первый эфир второго тура викторины обладателями ценных суперподарков стали 13 ее участников. В числе подарков также победители получили Яндекс станции, велосипед, самокат, ноутбук, телевизоры, холодильник, смартфон, микроволновку, турпакеты на семью в Тобольск и на термальный курорт "ЛетоЛето".

Напомним, участники викторины, которые ответили правильно на вопросы первого тура викторины, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 16 и 17 марта в 12 часов, в 15 часов и 20 часов.

Выбрать площадку викторины "Люби свой край" рядом с домом можно на сайте.

Оксана Корнеенкова