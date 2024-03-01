13 человек стали обладателями суперподарков викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей"
13 человек стали обладателями суперподарков викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" 15 марта. Каждый из них блеснул своей эрудированностью в вопросах истории Тюменской области и России.
Мама двух сыновей Гульшат получила новый автомобиль LADA Granta. Муж находится по работе в Якутии. Женщина предвидит его радостную реакцию, а пока сыновья спорят, о том, кто будет ездить с мамой на переднем пассажирском сиденье.
В первый эфир второго тура викторины обладателями ценных суперподарков стали 13 ее участников. В числе подарков также победители получили Яндекс станции, велосипед, самокат, ноутбук, телевизоры, холодильник, смартфон, микроволновку, турпакеты на семью в Тобольск и на термальный курорт "ЛетоЛето".
Напомним, участники викторины, которые ответили правильно на вопросы первого тура викторины, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 16 и 17 марта в 12 часов, в 15 часов и 20 часов.
Выбрать площадку викторины "Люби свой край" рядом с домом можно на сайте.
Оксана Корнеенкова