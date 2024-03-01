Дегустации блинов будут проходить на фестивале "Гуляй, Масленица!" в Тюмени каждый час

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Дегустации блинов будут проходить на гастрономическом фестивале “Гуляй, Масленица!” в Тюмени каждый час 16 и 17 марта с 10 до 17 часов. Любой желающий сможет попробовать угощения с различными начинками, в том числе блюда, которые любили Дмитрий Менделеев и Григорий Распутин.

Об этом корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” рассказала организатор гастрофестиваля “Гуляй, Масленица!” Лидия Носова.

“В этом году мы предложили всем участникам приготовить любимые блины Дмитрия Ивановича Менделеева – гречишные – и Григория Ефимовича Распутина – с припеком. Можно сделать очень интересную вариацию из гречишных блинов – приготовить блинчатый пирог. Именно так называли пироги из блинов, которые готовили в дореволюционной Тюмени. Можно сделать от трех до пяти начинок, прослоить ими блины, обернуть это в тесто, запечь. Будет очень вкусно”, – поделилась Лидия Носова.

Горожане могут найти ближайшую к своему дому площадку, прийти на нее и попробовать блины, которые будут представлены на ней. Со списком локаций можно ознакомиться по ссылке.

У каждого из участников фестиваля для тюменцев будут не только блины, но и теплые напитки.

“Соревнований не будет. Просто каждый участник гастрофестиваля будет стараться представить самое вкусное и достойное блюдо, особенно с историческим акцентом. Мы были удивлены, что те участники, от которых мы не ожидали каких-либо гастрономических изысков, например, обычные пекарни собираются представить интересные позиции. Так, блинами с припеком будет угощать пекарня “Хлебушек”, – сказала организатор гастрономического фестиваля.

Отметим, гастроэксперт Лидия Носова шесть лет организует исторические ужины, на которых рассказывают об известных личностях, а также их гастрономических предпочтениях.

Шеф-повара берут рецепты из прошлого и готовят блюда в новом прочтении, с новыми продуктами и технологиями. “Это очень интересно. Мы, например, делаем те же блины с припеком, но готовим их в современном конвектомате. Или делаем вареники, о которых писал Дмитрий Иванович Менделеев в толковом словаре. При этом берем черемуховую муку, добавляем кедровые орехи, чернику. Подаем блюдо с киселем, взбитом на ромашке, с соусом из варенья из сосновой шишки. Именно такие вареники мы представляли на выставке “Россия” на ВДНХ в день Тюменской области, 23 ноября 2023 года”, – добавила Лидия Носова.

Фестиваль "Гуляй, Масленица!" – часть "Тюменской весны. Всей семьей". Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин