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На избирательные участки Тюменской области приходят семьи с детьми, отмечают наблюдатели

Общество, 14:46 17 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За соблюдением закона на каждом избирательном участке Тюменской области следят наблюдатели. Одна из них Эльза Камалетдинова, которая отметила, что на выборы приходят много семей с детьми.

По ее словам, это правильно, уже с дошкольного возраста родители должны приобщать детей к таким значимым политическим процессам.

Также Эльза Камалетдинова сказала, что впервые решила стать наблюдателем: "я думаю, это гражданская ответственность каждого человека".

Напомним, выборы продолжатся до 20 часов 17 марта. Сразу после закрытия УИКов начнется подсчет голосов избирателей и подведение итогов.

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# выборы президента , наблюдатели

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