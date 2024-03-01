Около 250 кислородных коктейлей раздали в палатке здоровья на ул. Народной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 250 стаканчиков кислородных коктейлей раздали в палатке здоровья в поликлинике № 12 на ул. Народной в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей". В палатке также можно измерить давление, пройти исследование УЗИ, вакцинироваться и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Специалисты утверждают, что после него повышается уровень содержания кислорода в крови, а это на пользу всем органам человека. Найти ближайшую к дому палатку можно по ссылке.