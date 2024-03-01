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Более 13 тысяч порций блинов продегустировали гости гастрофестиваля "Гуляй, Масленица!"

Общество, 19:23 17 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13 тыс. порций блинов продегустировали жители Тюменской области на гастрофестивале "Гуляй, Масленица!" 16 и 17 марта. Он прошел в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На продовольственной ярмарке тюменцы чаще всего покупали масло сливочное; яйцо С1; творог; тушеную говядину; колбасу "Сервелат". Всего реализовано продукции на сумму 5,7 млн рублей.

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# блины , Масленица , продовольственная ярмарка , товары

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