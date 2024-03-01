Четверых человек спасли на пожарах сотрудники МЧС в Тюменской области за неделю

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Четверых человек спасли на пожарах сотрудники МЧС по Тюменской области за минувшую неделю. Всего с 8 по 17 марта в регионе было зарегистрировано 58 техногенных пожаров.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасательные подразделения привлекались 40 раз. 38 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по единому телефону вызова экстренных служб 112, напомнили в региональном МЧС.