Минпромторг РФ проведет в Тюмени стажировку для всех субъектов УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стажировка Минпромторга России по программе "Федеральная практика" для субъектов Уральского федерального округа пройдет в Тюменском технопарке 28 и 29 марта. Мероприятие организовано по инициативе правительства Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Участниками станут представители органов власти, промышленных предприятий и бизнеса. А также руководители структурных подразделений Минпромторга РФ, федеральных институтов развития и госкорпораций. Они расскажут о мерах господдержки и инструментах развития промышленного потенциала.

"Федеральная практика Минпромторга РФ – это уникальная площадка, позволяющая "сверить часы" всем участникам, задействованным в реализации современных промышленных проектов. Эффективность мероприятия обусловлена включенностью в него и представителей государственных органов власти, и крупнейших компаний, институтов развития. Это отличная возможность выступить с инициативами по развитию промышленности, обзавестись полезными знакомствами, получить высококлассные консультации от профильных экспертов, развивающих промышленный потенциал России", - рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин.

В программе форума: тематические сессии, обсуждение вопросов выхода на внешние рынки, развития международной кооперации, промышленного туризма и кластеров.

Особое внимание будет уделено созданию строительно-индустриального кластера в Тюменской области.