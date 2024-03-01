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В Тюменской области ожидается до 6 градусов тепла

Общество, 10:47 18 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплая погода ожидается в Тюменской области в ближайшую неделю, с 18 по 24 марта. По данным центра Фобос, фон атмосферного давления в регионе повышен, облаков будет немного, существенные осадки маловероятны. Воздух будет хорошо прогреваться – днём до плюс 6.

В Тюмени 18 марта ожидается переменная облачность, днем плюс 5 градусов, ночью – до минус 2. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер южный, 3 метра в секунду.

19 марта в течение суток синоптики прогнозируют малооблачную погоду, на дорогах возможна гололедица. Днем от 1 до 3 градусов тепла, ночью минус 2. Ветер западный, 5 метров в секунду.

20 марта на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем плюс 4, ночью минус 1 градус. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

21 и 22 марта синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха от 3 до 6 градусов тепла, ночную - до плюс 1 градуса. Ожидается малооблачная погода, умеренный западный ветер.

Тепло будет и в выходные, 23 и 24 марта. В эти дни воздух будет прогреваться до плюс 5 градусов, ночная температура воздуха составит от минус 1 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Любовь Голышева

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