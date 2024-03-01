В Тюмени 18 марта временно перекроют участок улицы Орджоникидзе

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Участок ул. Орджоникидзе от Ленина до Герцена перекроют в Тюмени с 14 часов 18 марта. Он будет закрыт до окончания форума-концерта, посвященного 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Форум-концерт стартует на Цветном бульваре в 16 часов. Организатором выступила Общественная палата региона.

Напомним, 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в состав России Крыма и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Подписание состоялось сразу по завершении выступления Владимира Путина со специальным посланием Федеральному Собранию по поводу референдума в Крыму.