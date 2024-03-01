Проект тюменского магистранта заинтересовал компанию "Газпром нефть"

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Проект "Система расследований MultioS" магистрант Передовой инженерной школы ТюмГУ Кирилл Мухин представил в финале Industrix – акселерационной программы "Газпром нефти". Он вошел в топ-20 лучших проектов из 430 представленных, сообщает пресс-служба вуза.

"С командой мы прошли через несколько этапов, от подачи заявки и защиты идей в Иннополисе, до поиска реальных потребностей бизнес-заказчиков и взаимодействия с потенциальной целевой аудиторией. На финальном этапе мы презентовали свой проект напрямую представителям различных компаний, там же произошел обмен контактами", – рассказал Кирилл Мухин.

Инновационные решения в области промышленной безопасности, представленные в его проекте, заинтересовали несколько компаний, ведутся переговоры.

Industrix – акселерационная программа "Газпром нефти" создана для развития технологических стартапов и инновационных решений в области поиска и добычи углеводородов, индустрии 4.0, капитального строительства и альтернативной энергетики.