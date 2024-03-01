Месяц вузовского тестирования на ВИЧ стартовал в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Месяц вузовского тестирования на ВИЧ стартовал в Тюменской области. Специалисты Центра СПИД информируют студентов о ВИЧ-инфекции, путях и факторах передачи, а также способах профилактики, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Желающие могут пройти анонимное экспресс-тестирование, получить персональную консультацию об индивидуальных мерах профилактики. Тюменский Центр СПИД традиционно проводит большую работу в сфере образования: в школах, в организациях среднего и высшего профессионального образования. Результатом этого стал крайне низкий уровень выявления новых случаев ВИЧ-инфекции в молодежной среде.

Добавим, в рамках Месяца вузовского тестирования специалисты отдела региональных проектов и связей с общественностью Центра СПИД посетят пять учебных заведений Тюмени.