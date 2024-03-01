Десятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили жители Тюмени на форуме-концерте

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Форум-концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошел на Цветном бульваре в Тюмени 18 марта. Сюда пришло множество людей разных возрастов с флагами Российской Федерации.

18 марта— особенный день для страны. В 2014 году в состав России официально вошли Крым и Севастополь. За 10 лет в составе Российской Федерации остров изменился до неузнаваемости. Одно из главных достижений — строительства моста, который связал республику с остальной Россией.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев сказал, что 10 лет назад ему посчастливилось присутствовать при подписании договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России в Георгиевском зале Кремля. Этот момент он называет поистине историческим событием. Он напомнил, что Крым и Севастополь более 200 лет были в составе России. Это исконно русские территории, которые всегда себя ассоциировали с Россией, сказал Геннадий Чеботарев. По его словам, история знает много примеров, когда Крым пытались убрать из страны.

"Крым был русским, он и остался русским. Однажды Хрущев передал Крым из РСФСР в Украину. Это было незаконное решение. Сейчас ряд депутатов внесли в Госдуму проект закона и документы, которые свидетельствуют о незаконности передачи Крыма в то время. Самое главное, что воля народа была учтена при вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Был проведен референдум: абсолютное большинство жителей республики выбрали путь в Россию. Прошедшие только что выборы на территории Крыма, Севастополя вновь подтвердили выбор народа. Большинство проголосовали за нашего президента Владимира Владимировича Путина, отдавая ему признательность за его инициативу, настойчивость в принятии решения о присоединении Крыма, Севастополя к России. Вместе с Крымом будем создавать мощную и сильную Россию", — сказал он со сцены на Цветном бульваре.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

18 марта 2014 года Россия стала еще сильнее, убеждена руководитель Студенческого центра Тюменской области, председатель Тюменской областной общественной организации "Российский Союз молодежи" Екатерина Казеева. Молодежь была в числе первых, кто откликнулся на предложение президента РФ о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

"Сегодня мы здесь, молодежь, с гордостью отмечаем этот юбилей. Видим, какая огромная работа была проделана на пути к воссоединению. Говорим спасибо нашим предкам и старшему поколению, которые боролись за наше будущее. Видим, как наши герои боролись за единство и целостность нашей страны. Хочу сказать, что молодежь всего мира поддерживает нашу страну и президента — и человека, который изменил все. Это, действительно, было видно на Всемирном фестивале молодежи, который прошел недавно в Сочи", — сказала Екатерина Казеева.

Севастополь не просто точка на карте России для главы регионального исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт" в Тюменской области, депутата Тюменской областной думы Романа Чуйко. Он имеет особое место в сердце тюменца.

"Город-герой Севастополь — это моя малая родина. Я там вырос. Я счастлив, точно знаю, что крымчане, севастопольцы встречали новость о том, что Крым возвращается домой со слезами счастья, как и день Великой победы. Во времена угнетения киевским режимом и безвластия жители полуострова стойко боролись за русский мир, за будущее, как и жители Донбасса и Новороссии ждали Россию. Десять лет назад точно так же стоял перед вами. Мы вместе с вами радовались, вместе поддержали нашего президента. Уже десять лет как в Крыму не правит тотальная коррупция. Появились закон и порядок, дороги, больницы, храмы. Десять лет, как появилось будущее", — произнес Роман Чуйко.

Жители Тюменской области сыграли огромную роль в поддержке жителей Севастополя и крымчан. Многие регионы стали шефами. Так, Тюменская область помогала Черноморскому району. Предприятия и строители возвели Крымский мост. "Мы все с вами одна большая команда нашего президента. Мы все — команда Путина. Объединившись вокруг нашего национального лидера, каждый трудится на своем месте, делая одно общее дело. Без промедлений стали одной силой с нашим президентом и армией. Россия благодаря этому защитила Крым. Сегодня мы защищаем Донбасс и Новороссию. Мы вновь одной страной встали на защиту мирных людей. Сейчас мы на границе огромных перемен, которые оправдают кровь, пот и слезы, пролитые нашим народом. Честь и долг проверяются на деле. Нам предстоит еще длительная борьба, она будет за наше будущее и будущее наших детей. Нет ничего важнее этой борьбы. Победа будет за нами!" — заключил глава регионального исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт".

Также жителей Тюменской области с юбилейной датой поздравил глава региона Александр Моор. Он сказал, что Крымская весна воодушевила и сплотила общество, всколыхнуло патриотические чувства, чувство гордости за великую страну, историю и культуру.

В программе форума-концерта — выступления лучших коллективов и исполнителей Тюмени, патриотические песни.

Инна Пахомова