Александр Моор: вместе с Владимиром Путиным мы воссоздаем единую и неделимую Россию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вместе с Владимиром Путиным мы воссоздаем единую и неделимую Россию. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на форуме-концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Событие проходит на Цветном бульваре 18 марта.

“Сегодня здесь, в центре Тюмени, как и по всей стране, мы отмечаем очень важное историческое событие. Десять лет назад Крым и Севастополь вернулись домой, в Россию. Я помню свои чувства десять лет назад, помню, как радовалась и ликовала вся страна. Мы видим, что события десятилетней давности стали точкой глобальных позитивных изменений в Крыму и Севастополе. В 2024 году мы с вами понимаем, что возвращение в Россию спасло жителей полуострова от геноцида украинских неонацистов”, – сказал он.

Глава региона добавил, что Крымская весна воодушевила и сплотила общество, всколыхнуло патриотические чувства, чувство гордости за великую страну, историю и культуру.

Не менее значимые события связаны с воссоединением России с регионами Новороссии, считает Александр Моор.

"Сегодня за их освобождения сражаются наши земляки, бойцы, участники специальной военной операции. Вместе с нашим президентом Владимиром Путиным мы воссоздаем единую и неделимую Россию, боремся за наши национальные интересы, будущее детей и внуков. 17 марта в стране завершились выборы президента России. Жители Тюменской области абсолютным большинством голосов поддержали Владимира Путина. Это человек, который изменил все. Это человек, который живет и работает на благо и процветание нашей страны. Вместе с ним строим единую современную Россию. Друзья, поздравляю вас с десятилетием воссоединения Крыма, Севастополя с Россией", — сказал он.

На Цветном бульваре собралось много местных жителей. Люди пришли с флагами России, с буквой Z. Для зрителей на сцене выступают лучшие тюменские коллективы, поют патриотические песни.

Инна Пахомова