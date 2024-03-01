Инновационное устройство для считывания состояния сердца установили в тюменской поликлинике

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первое кардиокресло установили в тюменской поликлинике № 8 по ул. Ватутина. Инновационное устройство резидентов фонда "Сколково" помогает в режиме онлайн оповещать пациентов об изменениях в сердце. За считаные минуты с помощью удобного интерфейса ЭКГ поступает кардиологам.

"В первый день 75 пациентов прошли через кардиокресло. Они сели, ввели свои данные, провели исследование. 13 из них высветились красным, мы им уже оказали помощь. У них была фибрилляция предсердий, нарушенный ритм сердца, у некоторых выявили подозрения, которые нужно обследовать. Инфарктов не было, но его тоже можно увидеть", - рассказал главный врач городской поликлиники № 8 Анатолий Смоляренко.

Впервые кардиокресло делегация медиков Тюменской области увидела на выставке "Россия" ВДНХ. Поликлиника № 8 первой решила приобрести его для усиления профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают первое место по причинам смертности.

Заведующий сектором телемедицины поликлиники № 8 Тюмени Дмитрий Петриченко отметил, что данные с кардиокресла приходят в трех цветах – красный, желтый, зеленый - в зависимости от степени заболеваемости.

"Большое внимание уделяем пациентам с фибрилляцией предсердий, они сразу же высвечиваются красным цветом. Мы должны госпитализировать их немедленно. За сутки таких было трое. Мы их обзвонили, это пациенты-хроники, у которых идет фибрилляция постоянно. Они находятся на учете у терапевтов. Они уже пригласили их на прием", - пояснил Петриченко.

82-летний Владимир Куликов решил попробовать возможности кардиокресла. С небольшими проблемами сердца он столкнулся в 1984 году во время службы инженером-сапером в Африке. С тех пор ни разу у врачей-кардиологов не был. Главное, поддерживать организм физически, считает пенсионер.

"Я занимался спортом всю жизнь. По 500 километров на лыжах за зиму проходил. Сейчас каждый день с женой, у которой давление скачет, хожу на пешие прогулки. Слежу за собой. А вот жену приведу, пусть посидит на этом кардиокресле", - сказал он.

65-летняя Тамара Моисеева поделилась, что недавно записалась на прием к кардиологу.

"Сегодня пришла на прививку, увидела кресло, села, удобно. Проверилась, скоро станет ясно, нормально ли все. Преимущества этого кресла – быстро. Посмотрим результаты, данные придут на телефон", - говорит пациентка.

По словам главного врача поликлиники № 8, планируется, что кардиокресла установят в торговых центрах, МФЦ города.

"Это нужно для того, чтобы человек без захода в поликлинику сделал кардиоскрининг. Мы сейчас отрабатываем технологию, алгоритм работы на нем. Кардиокресло работает просто, любой человек без помощи медработника может провести эту процедуру", - заверил Анатолий Смоляренко.

Еще два кардиокресла появятся в ближайшее время в медучреждениях региона. Устройство стоимостью 196 тыс. рублей приобрели Областная больница № 19 и поликлиника № 12.

Анжела Лебедева