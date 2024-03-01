В Тобольске планируют развивать бренд с историей купечества

| Фото: из сообщества "Мануфактура шоколада Дарьи Егоровой в Тобольске" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Мануфактура шоколада Дарьи Егоровой в Тобольске" во ВКонтакте

Бренд, базирующийся на истории купечества, планируют развивать в Тобольске.

Как рассказала директор департамента экономики администрации города Зухра Исимбаева, со всеми предпринимателями, инвесторами, которые взяли для своих нужд объекты культурного наследия для последующий реставрации и современного применения, общаются на тему разработки дизайн-проектов, связанных с возрождением памяти о тобольском купечестве.

"Сегодня было бы правильно объединить усилия предпринимателей, чтобы помимо решения вопросов по реализации проектов создавать один туристический продукт "Тобольск купеческий". Будем предлагать его туроператорам. Наша задача - запустить проекты максимально синхронно, чтобы турист получил комплексный продукт", - добавила Зухра Исимбаева.

Так, в 2024 году стартуют речные прогулки по Иртышу. В них будет отражена связь с купечеством. Известно, что раньше в городе было семь пристаней. Их создали купцы для коммерческой деятельности.

Инвестиционный проект, связанный с организацией теплоходных прогулок на Иртыше, реализует ООО "Тюмень — траст". Сейчас организация регистрирует подразделение в Тобольске. "Компания приобрела для своих нужд теплоход, занимается ремонтно-восстановительными работами. Это особый, красивый дизайн-проект", — поделилась Зухра Исимбаева.

Отметим, в Тобольске, в Нижнем посаде, уже действует туристический объект, связанный с купечеством. Это "Мануфактура шоколада" местной предпринимательницы Дарьи Егоровой. Она организует экскурсии в образе купчихи и водит гостей города по ул. Мира, которая до революции носила название Большая Пятницкая. На ней жили представители сильных купеческих династий. Каждый дом на этой улице связан с историей уникальной семьи.

Инна Пахомова