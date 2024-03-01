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Агропредприятия Тюменской области создали необходимый запас топлива к посевной

Экономика, 13:10 19 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Агропредприятия создали необходимый запас топлива к посевной в Тюменской области. Объем переходящих запасов дизельного топлива у сельхотоваропроизводителей составляет 37 %, бензина - 49 %, масел – 51 %.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Тюменской линии" и "Интерфакса" 19 марта.

"Вовсю идет подготовка сельскохозяйственной техники. Подготовлено 96 процентов тракторов от общего количества – 3 тысячи 700, которые задействуют в посевной кампании. 99 процентов из 2 тысяч 700 сеялок тоже готовы приступить к работам. И на уровне 96 процентов готовность культиваторов к сезонным работам", - привел показатели директор департамента.

Создан необходимый запас и запчастей к сельхозтехнике. Более чем на 1 млрд 350 млн рублей оценивается в стоимостном выражении объем запчастей на складах сервисных компаний.

"В стоимостном выражении такого количества запасных частей еще не было никогда. Практика последних двух лет говорит о том, что отрасль полностью адаптировалась. Действительно заблаговременно надо вести работу по дефектовке, заказу и оплате запасных частей. Товаропроизводители с этой работой справились. Отмечу и работы сервисных компаний, которые исполняют заявки в срок. Это говорит о том, что система работает исправно", - уточнил Владимир Чейметов.

Ранее директор департамента АПК рассказал об объеме ярового сева, который запланировали сельхозтоваропризводители на весну.

Оксана Корнеенкова

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# АПК , Владимир Чейметов , посевная кампания , сельхозтехника , топливо

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