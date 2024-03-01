В Тюменской области под яровой сев запланировали более 1 млн 33 тысяч га полей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 33 тыс. 900 га составляет запланированная под яровой сев площадь полей в Тюменской области. Это на 2,2 тыс. га больше, чем годом ранее.

Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 19 марта.

"Традиционно на 1 марта мы получили структуру посевных площадей из районов. По структуре посевных площадей картофеля и овощей площадь посева осталась на уровне прошлого года. Чуть более семи тысяч 700 гектаров предусмотрено под картофель и 983 гектара – под овощи открытого грунта", - привел данные директор департамент АПК.

Он также отметил, что под посев технических культур - рапса и льна - аграрии отвели на 3 тыс. га полей больше, чем годом ранее.

"Не первый год аграрии Исетского района сначала небольшими гектарами, а сейчас уже более 500 гектаров запланировали под посев подсолнечника. Будем надеяться, что результат, как и в предшествующие годы, будет радовать товаропроизводителей", - подчеркнул Владимир Чейметов.

Примерно в тех же объемах осталась площадь посева кормовых культур для животноводства.

Отметим, в Казанском районе инвестор планирует построить завод по производству кормов из люцерны. В производство он вложит около 5,5 млрд рублей.

Оксана Корнеенкова