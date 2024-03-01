Завод по производству кормов из люцерны построит инвестор в Казанском районе

| Фото: депарамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: депарамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Около 5,5 млрд рублей вложит инвестор в строительство завода по производству кормов из люцерны в Казанском районе. Из этой суммы 2,5 млрд рублей пойдет на создание мелиоративной системы, оставшиеся средства – на возведение самого производства.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 19 марта.

"Проект находится в стадии реализации. У него есть экспортный потенциал. Запуск производства позволит поставлять на внутренний и внешний рынок сушенную, в том числе гранулированную, продукцию из люцерны, обеспечить высокопротеиновыми кормами сельскохозяйственных животных. Сроки реализации проекта – 2024-2026 годы. Строительство связано с мелиорацией, строительством завода по сушке, гранулированию", - уточнил Владимир Чейметов.

Также он рассказал, что в проработке находятся еще несколько проектов, связанных с племрепродуктором мелкого рогатого скота – бараниной. Регион заинтересован в том, чтобы иметь генетическое ядро этой важной составляющей животноводческой отрасли. Инвестором является компания "Дамате".

"Хочу напомнить, что мы имеем племрепродукторы по свинине, птице, крупному рогатому скоту, индейке. Рассчитываем, что проект по мелкому рогатому скоту в этом году выйдет в плоскость реализации. Пока идет документальное оформление и проектирование всех работ. Еще есть пара проектов, которые находятся в стадии проработки и согласования площадок, месторасположения", - анонсировал инвестпроекты в АПК Владимир Чейметов.

В последние годы компания "Дамате" запустила в работу 10 площадок в Исетском районе. Они полноценно вышли на график и осуществляют производство. Директор департамента агропромышленного комплекса также уточнил, что компания сейчас видит необходимость дополнительного строительства еще двух площадок на порядка 1 млрд рублей.

" В Исетском районе эти площадки подобраны. Думаю, что в текущем году еще две площадки построят по индейке", - добавил он.

Оксана Корнеенкова