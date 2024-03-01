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Виктория Сливко пригласила тюменцев на чемпионат России по биатлону

Спорт, 18:53 19 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На чемпионат России по биатлону пригласила жителей Тюменской области мастер спорта России международного класса по биатлону, призер и победитель чемпионатов страны, Европы и мира Виктория Сливко.

"Ожидается много гонок, будет очень интересно. Еще один момент — мой друг Евгений Гараничев будет завершать карьеру, это его заключительный чемпионат. Приезжайте, поддержите его и меня. Всех люблю, обнимаю, целую. До встречи в "Жемчужине Сибири!", - цитирует биатлонистку информационный центр правительства Тюменской области.

Соревнования пройдут в Тюмени с 23 по 31 марта.

Расписание и билеты на сайте.

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# Виктория Сливко , чемпионат России по биатлону

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