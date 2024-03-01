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Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области выросла на 28,7 % за неделю

Общество, 10:35 20 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 28,7% выросла заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 11 по 17 марта по сравнению с предыдущей неделей. При этом превышения эпидемических порогов не зарегистрировано, циркулируют в основном вирусы негриппозной этиологии, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом продолжает снижаться. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 23,6 на 100 тыс. населения, это в шесть раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года. COVID-19 преимущественно протекает в форме ОРВИ.

Жителям Тюменской области напоминают, что для профилактики вирусных инфекций необходимо использовать медицинские маски, мыть руки, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. Важно минимизировать пребывание в общественных местах и местах скопления большого количества людей, избегать контактов с заболевшими. При первых признаках заболевания - сразу обращаться к врачу.

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# грипп , ОРВИ

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