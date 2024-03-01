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В Тюмени весеннее половодье не превысит среднегодовые показатели

Общество, 10:24 20 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Весеннее половодье не превысит среднегодовые показатели в Тюмени в 2024 году. За несколько последних лет средний паводковый уровень отмечался на уровне 5 метров, в 2023 году он не поднимался выше 2 метров. Поэтому по прогнозам наводнения в муниципальном образовании не предвидится, рассказал информационному агентству "Тюменская линия" заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

"Для нас основная задача - отвести талую воду от частного сектора, домовладений, поэтому проводим активные мероприятия по ливневой системе. Прочищены все трубы, канавы, чтобы вода не подступила к жилым домам или объектам. Где нет ливневой системы водоотведения, там подключается насосное оборудование. Подрядчики специальной техникой откачивают талую воду", - подчеркнул заместитель главы.

Он также напомнил, что большое половодье было зафиксировано в 2016 году. Тогда уровень воды поднялся до 8 метров. После этого в городе провели комплексную оценку состояния и готовности всех гидросооружений.

"На каждое из них разработана своя декларация безопасности. Начиная с 2016 года, муниципалитет провел аналитику так называемых тонких мест. По результатам работы в 2023 году участки дамб номер семь и восемь в районе улицы Дамбовской были реконструированы", - уточнил Петр Вагин.

Отметим, ежедневно более 500 единиц спецтехники и рабочих вывозят снег и откачивают талые воды с подтопляемых территорий в Тюмени.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин

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# дамбы , Петр Вагин , половодье

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