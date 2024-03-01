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О новых регионах России рассказывает выставка в тюменской библиотеке

Общество, 11:41 20 марта 2024

сообщество "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте | Фото: сообщество "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте

Экспозицию "Новые регионы. Новая Россия!" открыли в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Выставка посвящена 10-летию со дня вхождения в состав России республики Крым и четырем новым регионам страны: Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям, сообщает пресс-служба библиотеки.

Посетители могут увидеть издания об истории, развитии и становлении этих регионов. Представлены и статистические данные о площади территорий, численности населения. Интересны и фотоиллюстрации с QR-кодами о главных культурных и природных достопримечательностях, о животных, занесенных в Красные книги регионов. Дополняют выставку цитаты с высказываниями выдающихся русских писателей о Крыме, стихотворениями местных жителей о родной земле.

В выставку включена фотоэкспозиция "В каждом человеке есть солнце", посвященная выдающимся личностям, родившимся на территориях этих регионов и внесшим неоценимый вклад в развитие культуры, искусства, науки, образования, спорта Российской Федерации.

Выставка "Новые регионы. Новая Россия!" открыта до декабря 2024 года. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+

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# выставка , Тюменская областная научная библиотека

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