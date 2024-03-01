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110 деревьев незаконно вырубили в Ярковском районе

Происшествия, 12:14 20 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

110 деревьев общим объемом почти 168 кубометров вырубили черные лесорубы в Ярковском районе. Лесничий Тюменьлеса застал их на месте нарушения, когда они грузили срубленные деревья в свои автомобили, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Нанесенный лесам ущерб по оценке специалистов превысил 1,1 млн рублей. Такой ущерб признается значительным и влечет уголовную ответственность по ст. 260 УК РФ.

Статья, в частности, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 млн рублей либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 7 лет. А также обязательную компенсацию причиненного ущерба.

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# черные лесорубы

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