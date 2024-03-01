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Жители Тюменской области оформили 1224 автокредита в феврале

Экономика, 17:45 20 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 224 автокредита оформили жители Тюменской области в феврале. Это на 40 % больше, чем за первый месяц года.

По данным Национального бюро кредитных историй, по Уральскому федеральному округу – это самый значимый рост за два месяца.

Вместе с тем, наибольшее количество кредитов на покупку машины оформили челябинцы – 3 тыс. 157. Жители Свердловской области чуть меньше – 2 тыс. 246, югорчане - 1 тыс. 224.

По словам представителя НБКИ Алексея Волкова, спрос на автокредиты в наступившем году остается высоким. При этом на рост их выдачи сейчас влияет несколько факторов.

"Так, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Кроме того, стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов", - прокомментировал эксперт.

Оксана Корнеенкова

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# автокредиты

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