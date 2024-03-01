Жители Тюменской области оформили 1224 автокредита в феврале
1 тыс. 224 автокредита оформили жители Тюменской области в феврале. Это на 40 % больше, чем за первый месяц года.
По данным Национального бюро кредитных историй, по Уральскому федеральному округу – это самый значимый рост за два месяца.
Вместе с тем, наибольшее количество кредитов на покупку машины оформили челябинцы – 3 тыс. 157. Жители Свердловской области чуть меньше – 2 тыс. 246, югорчане - 1 тыс. 224.
По словам представителя НБКИ Алексея Волкова, спрос на автокредиты в наступившем году остается высоким. При этом на рост их выдачи сейчас влияет несколько факторов.
"Так, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Кроме того, стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов", - прокомментировал эксперт.
Оксана Корнеенкова