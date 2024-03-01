В Тюменской области раскрывается каждое второе преступление

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 тыс. 501 преступление, или каждое второе из числа зарегистрированных, раскрыли полицейские в Тюменской области в 2023 году. Выявлено 8 тыс. 862 человека, совершивших 11,5 тыс. правонарушений.

Об этом сообщил начальник УМВД России по региону Александр Смирнов на заседании Тюменской облдумы 21 марта.

С 47,1% до 47,9% увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких нарушений, грабежей с 90,8% до 91,4%, хулиганств с 37,5% до 40%, квартирных краж с 78,3% до 80,4% и угонов с 92,2% до 93,6%.

Однако есть рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Их количество увеличилось на 16,9 % и составило более 3 тысяч, которые совершили 947 человек. Задержано 27 региональных наркокурьеров, у них изъято более 153 кг наркотиков. Всего за год изъято 260 кг наркотических веществ.

При этом Александр Смирнов подчеркнул, что на 3,5% снизилась преступность в подростковой среде. В частности, уменьшилось количество совершенных подростками краж, грабежей, угонов, незаконных оборотов наркотиками.

"Совместно с правительством области, депутатами областной думы в рамках профилактических программ проведена системная работа во взаимодействии со всеми субъектами профилактики правонарушений. Это позволило обеспечить порядок в области, снизить криминальную активность граждан", - заявил начальник УМВД России по Тюменской области.

Отметим, что на заседании Тюменской облдумы депутаты также заслушали информацию управления ФНС по региону о поступлении налоговых платежей, рассмотрели проект соглашения о взаимодействии с региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России". Кроме того, в повестке дня – законопроекты, направленные на совершенствование мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Виктория Макарова