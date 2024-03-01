Белорусы готовы поставлять в Тюменскую область оборудование для переработки молока и мяса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

АПК – одна из отраслей сотрудничества Республики Беларусь и Тюменской области. Технологические решения и оборудование для переработки молока и мяса готовы презентовать белорусские компании тюменским производителям.

Об этом рассказал посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой по итогам переговоров с губернатором Тюменской области Александром Моором 21 марта.

"Губернатор Тюменской области рассказал об амбициозной программе по углубленной переработке молока и мяса. Есть ряд проектов, где белорусы могли бы в качестве пилотов представить свои технологические решения. Поставщики западного оборудования ушли с рынка. При строительстве молочно-товарных ферм или заводов по переработке молока, мяса уже используется российское и белорусское оборудование. Важно это все презентовать", - заметил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудничество между тюменском регионом и Беларусью перешло в активную фазу после визита делегации в республику в феврале. Тогда более 60 тюменцев провели 150 встреч за три дня. По итогам визита разрабатывается деловая программа, которую будут курировать торгово-промышленные палаты и рабочая группа при правительствах региона и республики. Основной блок работ связан с нефтегазовым сектором, нефтехимией, машиностроением, АПК. Кстати, тюменские сельхозтоваропроизводители уже начали покупать аминокислоты из Беларуси.

Еще одно направление, которое обсудил посол республики с губернатором Александром Моором, – это пассажирская реформа.

"Губернатор сказал, что есть разные идеи. Возможно восстановление трамвайного движения в Тюмени. Есть планы по переводу значительной части автобусного парка на газомоторное топливо, метан. Он пригласил наши белорусские компании тоже поучаствовать в конкурсах по соответствующим видам транспорта", - сказал Дмитрий Крутой.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, белорусский посол побывал на предприятии "Базовое машиностроение". Тюменская компания - стартовая в развитии промышленной кооперации. Первый газотурбинный двигатель из республики уже находится на ремонте. Впереди новые контракты и создание центра компетенций.

Анжела Лебедева