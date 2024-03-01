Тюменская область развивает промышленную кооперацию с Беларусью

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Промышленная кооперация Тюменской области и Республики Беларусь начинается с научно-производственного объединения "Базовое машиностроение". Сотрудничество предприятий республики и тюменской компании будет развиваться по трем направлениям, сказал посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой по итогам посещения цехов объединения.

"Потенциал и возможности тюменских компаний, если честно, нам в Беларуси был плохо известен. "Базовое машиностроение" – один из примеров, когда мы это можем исправить. Наш крупный нефтеперерабатывающий завод поставил сюда в качестве пилота свой газотурбинный двигатель для ремонта. Коллеги сказали, что все работы выполнят к июню, в срок. Посмотрим качество, и они готовы подписывать второй контракт", - отметил посол.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Похожие двигатели есть на топовых предприятиях Беларуси, таких как Гродноазот, Беларуськалий. По словам Дмитрия Крутого, они находятся под санкциями, поэтому нужны компании, которые способны выполнять сложные ремонтные работы. Тюменские предприятия такие решения предлагают.

"Второе направление сотрудничества – модернизация самого "Базового машиностроения". Они планируют закупить белорусские станки. С губернатором Тюменской области договорились, что если все получится, на базе цехов сделаем шоурум возможностей белорусского станкостроения", - сказал посол Беларуси в РФ.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий элемент совместного сотрудничества – компонентная база, которую могут поставлять тюменские промышленники. Базовое машиностроение занимается широкой гаммой компонентов и запчастей для нефтегазового, нефтесервисного оборудования. Белорусские предприятия изучают, какие запчасти нужны в рамках программы обновления, импортозамещения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, первый в России центр компетенций по ремонту иностранных газотурбинных установок создадут в Тюмени на базе НПО "Базовое машиностроение". Шагом к этому стало подписание соглашения о вступлении московской компании "Энерджи менеджмент" в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер". Центр позволит оказывать комплексные и качественные услуги участникам рынка, в частности, заказчикам из Беларуси.

Анжела Лебедева