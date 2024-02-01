Представители более 20 компаний Тюменской области отправились с бизнес-миссией в Беларусь

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители более 20 компаний Тюменской области различных отраслей отправились с бизнес-миссией в Республику Беларусь 17 февраля. В течение пяти дней пройдет ряд переговоров, посещение ведущих предприятий страны, презентация технологического, научного, производственного потенциала тюменского региона.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила вице-президент ТПП Тюменской области, директор центра внешнеэкономической деятельности Екатерина Ульянцева.

"Тюменская область давно не была в Белоруссии. У Тюмени есть город-побратим – Брест. Наш визит начнется с этого города. Затем мы посетим крупные предприятия республики – МАЗ, БелАЗ, Белгазстрой и другие. К нам делегация из Беларуси приезжала на Промышленно-энергетический форум в сентябре, тогда по итогам рабочей группы был составлен протокол, где был указан ответный визит тюменцев", - рассказала Екатерина.

Компании региона из отраслей машиностроения, нефтегазового сектора, инжиниринга, производства высокоточного оборудования, сервисных услуг и других направлений представят свой научный, производственный потенциал в Беларуси. В составе делегации есть несколько компаний, которые уже давно сотрудничают с этой страной, заметила вице-президент ТПП Тюменской области.

Программа бизнес-миссии насыщенная, помимо знакомства с белорусскими предприятиями, компаниями для тюменцев организуют два технологических дня - презентации тюменских компаний в ТПП Республики Беларусь и В2В-площадка для переговоров компаний двух сторон. И презентация тюменских компаний, переговоры с нефтегазовыми компаниями страны в "Белнефтехим".

Вместе с компаниями с визитом в Республику Беларусь также отправились Передовая инженерная школа ТюмГУ. Ее сотрудники расскажут об образовательных программах в сфере нефтегазовой промышленности. И представители Союза-интеграции братских народов – это организация, которая ставит задачу единения России не только с белорусами, но и другими братскими народами.

Анжела Лебедева