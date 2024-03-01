В Тюменской области тюркские диаспоры отметили Навруз

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Навруз - праздник весеннего равноденствия у тюркских народов – отметили диаспоры узбеков, таджиков, киргизов, азербайджанцев и казахов Тюменской области в ДК "Железнодорожник" 21 марта. Они открыли выставку с национальными костюмами, блюдами, рукоделием, книгами писателей и поэтов. Песнями и танцами встречали гостей в холле.

Председатель Тюменской областной общественной организации "Ватан" узбекской диаспоры Муин Сабиров рассказал, что этот день называется у народов по-разному: Навруз, Новруз, Наурыз, Нооруз, но суть его одна – это встреча весны.

"В этот день все члены семьи встают до рассвета. Начинается уборка в доме, старшие идут на рынок и покупают все для стола. Женщины готовят сумаляк из проросшего зерна. Также варим плов. Организуем концерты. С 17 марта начинается подготовка. 21 марта все отмечают и потом еще неделю празднуем", - отметил Муин.

В этот раз диаспоры решили провести акцию по сбору гуманитарного груза для бойцов СВО. Они передали им генераторы, бензопилы, средства первой необходимости. Активистов со сцены отметили благодарностями комитета по делам национальностей Тюменской области.

"Мы в едином порыве готовы оказывать помощь бойцам разных национальностей, разного вероисповедания, которые находятся на передовой. Направленная вами гуманитарная помощь важна не только материальным составляющим, но и душой, сердец, которые вы вложили", - сказал и.о. председателя регионального комитета по делам национальностей Роман Малыгин.

В дни Навруза особый почет и уважение - старшему поколению. Это традиция, которая объединяет поколения. Представительница киргизской диаспоры Кынжеке Алымкулова рассказала, что в Навруз столы ломятся от угощений, женщины и мужчины достают лучшие наряды. Молодежь развлекается игрой в кости.

"Это альчики - маленькая кость коленного сустава барана. Альчики выстраиваем в круг диаметром полтора метра. Нужно бросить свой "чуко" так, чтобы выбить альчики других игроков. Кто больше выбивает, тот и выиграл", - уточнила Кынжеке.

Более 2 тыс. человек составляет киргизская диаспора в областной столице. Гульмира Исмаилова призналась, Тюмень – второй дом, в котором бережно относятся к сохранению межнациональных и межкультурных взаимоотношений.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы живем здесь седьмой год, семья большая, четверо детей, есть свой дом. Нам живется в Тюмени очень хорошо", - подчеркнула она.

Большой концерт подарили зрителям творческие коллективы. В программу вошли композиции на казахской домбре, киргизском комузе, песни на разных языках, национальные хореографические зарисовки.

Навруз – новый день для мусульман. Он проходит в дни священного Рамадана. Верующие молятся, чтобы в семьях было счастье, благополучие, в стране царил мир.

Анжела Лебедева