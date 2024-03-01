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В Тюменской области пресекли вывоз 110 кг продуктов в Казахстан без документов

Происшествия, 15:12 22 марта 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Вывоз 110 кг сельхозпродукции без документов из Тюменской области в Казахстан пресекли в марте.

В грузе двух машин, содержимое которых проверили на границе, 50 кг заменителя цельного молока, 40 кг мясной продукции и 20 кг молока, сообщает управление регионального Россельхознадзора.

Перемещение животноводческой продукции без ветеринарных документов нарушает требования положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля, надзора на таможенной границе. Партии продукции возвратили отправителям.

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# нарушители , Россельхознадзор , экспорт

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