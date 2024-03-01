Специалисты загса проконсультируют будущих тюменских молодоженов
Общество, 17:12 26 марта 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
На урок в Школу молодоженов приглашает комитет загс администрации Тюмени. Встреча пройдет в янтарном зале Дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 85) 29 марта в 16 часов 30 минут.
В программе — знакомство с правовыми основами государственной регистрации заключения брака, ответы на вопросы про день бракосочетания от специалистов, обзор государственных услуг, предоставляемых органом загс, а также обзорная экскурсия по Дворцу бракосочетания.
Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (3452) 68-36-11, 68-36-07, 68-36-30.