Специалисты загса проконсультируют будущих тюменских молодоженов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На урок в Школу молодоженов приглашает комитет загс администрации Тюмени. Встреча пройдет в янтарном зале Дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 85) 29 марта в 16 часов 30 минут.

В программе — знакомство с правовыми основами государственной регистрации заключения брака, ответы на вопросы про день бракосочетания от специалистов, обзор государственных услуг, предоставляемых органом загс, а также обзорная экскурсия по Дворцу бракосочетания.

Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (3452) 68-36-11, 68-36-07, 68-36-30.