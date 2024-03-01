Тюменская молодежь может сформулировать локальные туристические бренды

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

О локальных туристических брендах приглашают рассказать жителей Тюменской области. Сделать это может молодежь в возрасте от 14 до 30 лет в командах до трех человек или соло, сообщает региональный департамент потребительского рынка и туризма.

Участникам необходимо сформулировать локальный бренд в категориях: поселения; традиции и промыслы; персоны; сооружения; даты и события; образы; гастрономия; природа и арт-кластеры.

Далее нужно заполнить анкету, описать бренд и приложить фотографии.

Узнать подробную информацию и подать заявки можно на сайте.