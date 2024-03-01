Видеоинструкцию по подготовке к ГТО создали для тюменцев

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

QR-коды с видеоинструкцией по подготовке к ГТО нанесли на площадках комплекса "Готов к труду и обороне" Тюменской области. Жители региона могут отсканировать код и заниматься правильно и безопасно без помощи тренера. Обучающие ролики также можно посмотреть по ссылке, сообщает информационный центр регионального правительства.

Всего в регионе установлено девять площадок ГТО: четыре в Тюмени и по одной в Тюменском, Тобольском, Ишимском, Казанском и Аромашевском районах.