Сотрудники МЧС готовы к возможным природным пожарам в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники МЧС готовы к возможному возникновению лесных и ландшафтных пожаров в Тюменской области. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев на пресс-конференции в пресс-центре информагентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 22 марта.

"В последние годы в Тюменской области весна выдается жаркой, вследствие чего возникают природные пожары. Но у нас не такие плачевные результаты, как в некоторых регионах. В 16 субъектах страны уже введен особый противопожарный режим", — сказал он.

Владимир Закутаев акцентировал внимание на том, что большинство пожаров происходят по вине человека. Он напомнил про ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Для граждан-нарушителей сумма штрафа составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. В случае причинения крупного вреда предусмотрена уголовная ответственность.

По данным за 2023 год к административной ответственности в регионе привлечены 425 граждан. В общей сложности их обязали выплатить 3, 5 млн рублей. Также оштрафовали 51 одно должностное лицо на 1,2 млн рублей, 42 юрлица на 2,6 млн рублей. Кроме того, юридические лица органов местного самоуправления заплатили 10 млн рублей штрафов, должностные лица - 3,5 млн рублей.

"Бывает, что пожилые люди сжигают сухую растительность, предполагая, что быстрее вырастет зеленая трава. В результате сгорают хозяйственные постройки, дома, целые деревни. Потом при разборе люди говорят, что на тот период времени они не могли оценить глубину ответственности", — поделился Владимир Закутаев.

Он добавил, что в 2024 году в Тюменской области в ходе подготовки к пожароопасному сезону обратят особое внимание на 857 населенных пунктов, которые подвержены лесным и ландшафтным пожарам. Это 26 территорий отдыха и оздоровления детей, 126 садовых некоммерческих товариществ.

Сотрудники МЧС будут принимать участие в совместных патрулированиях с представителями регионального департамента лесного комплекса, сотрудниками управлений надзорной деятельности. Запланированы как обычные обходы, так и работа с применением беспилотных летательных аппаратов.

Со стороны МЧС России проведена огромная работа, касающаяся нормативно-правовой базы и технической составляющей. В частности, за последний год поступило около 60 единиц новой пожарной техники. Устаревшие машины заменили на современные. Автомобили, которые ранее использовали сотрудники МЧС, стоят на вооружении добровольных пожарных команд в муниципалитетах.

"Губернатор Тюменской области поставил задачу в максимально короткие сроки решить эти проблемы, чтобы уже в апреле мы понимали и видели, где у нас есть добровольцы, где стоят автомобили", — добавил Владимир Закутаев.

Инна Пахомова