Предприятия-участники фестиваля "Гуляй, Масленица!" в Тюмени отмечают письмами признательности

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Письма признательности за труд и вклад в социально значимые проекты получают коллективы предприятий-участников гастрофестиваля "Гуляй, Масленица!", который прошел в Тюмени.

"В фестивале принимало участие огромное количество предприятий общественного питания, пекарен. Работа рядового персонала на площадках не всегда заметна. Чтобы сказать людям спасибо, мы готовим благодарственные письма, приезжаем на места работы трудовых коллективов и проводим награждения. Приветствуем людей, говорим им слова признательности. Это всегда стимулирует коллектив к новым трудовым свершениям и совершенствованию технологических процессов", — сказала директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Еремина.

Она назвала гастрофестиваль маркетинговым экспериментом. На нем предприятия получили возможность собрать отзывы на свою продукцию от горожан и понять, у кого какие предпочтения, какие позиции популярны.

"Малому бизнесу сложно заработать на ниве потребительского рынка. Это высококонкурентная среда, на которую влияет множество факторов: экономические, географические, климатические, личностные условия. Они влияют на работу предприятий, устойчивость этой сферы. Все это нужно учесть, понять, оценить, получить какую-то выручку. Это тяжелейший труд", — добавила она.

21 марта был отмечен комбинат школьного питания "Центральный". Было почти 40 награждаемых. На следующий день письмом отметили большой коллектив Тюменского индустриального университета, в котором трудятся 38 человек.

Коллектив директора центра студенческого питания Тюменского индустриального университета Светлана Приходько творчески подошел к реализации задуманного. Применялись различные виды теста и интересные начинки. Над выпечкой блинов работал не только трудовой коллектив, но и студенты.

"Мы стараемся держать планку. Наши студенты объездили практически весь мир, приезжают с ХМАО, ЯНАО, и запросы у них высокие. У нас в городе — 18 объектов. Коллектив насчитывает 85 человек. На гастрофестивале на наших восьми объектах проходила торговля, две площадки задействовали в дегустации. Каждый человек, который присутствовал на награждении, достоин благодарности. Они много лет работают в стенах университета, кто-то даже более 25 лет. Приятно, что на нас обратили внимание, гордимся тем, что можем где-то проявить себя", — поделилась Светлана Приходько.

Для пекарни "Хлебушек" дни гастрофестиваля прошли бурно. Коллектив угощал людей блинами по двум адресам: ул. Мелиораторов, 15 и Судороемонтная, 25. Они удивляли гостей блинами с фаршмаком. Всего было приготовлено восемь разных начинок.

"Впечатлений море, на нашу площадку приезжал глава города Руслан Кухарук, пробовал блины. Думаю, людям понравилась наша выпечка, потому что они хвалили ее, возвращались обратно и говорили, что вкусно. Привлекаем покупателей своей вкусной сытной и сладкой выпечкой, кондитерскими изделиями. Берем качеством, улыбками, разговорами", — рассказала руководитель предприятия Виктория Фефелова.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Награждение пекарен и кафе продолжится.

Напомним, на фестивале "Гуляй, Масленица", который проходил 16 и 17 марта, жители Тюмени продегустировали 13 тыс. блинов с разными начинками. Кроме того, угощения были в продаже — кафе, рестораны реализовали 31 тыс. 750 единиц товара. Организаторы выяснили, что тюменцы одинаково любят как сытные, так и сладкие блины.

Инна Пахомова