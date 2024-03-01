Почти 32 тысячи блинов продали и 13 тысяч угощений раздали на фестивале "Гуляй, Масленица!" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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13 тыс. блинов с разными начинками продегустировали жители Тюмени на фестивале "Гуляй, Масленица", который проходил 16 и 17 марта. Кроме того, угощения были в продаже — кафе, рестораны реализовали 31 тыс. 750 единиц товара. Организаторы выяснили, что тюменцы одинаково любят как сытные, так и сладкие блины.

Такие цифры привела директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Еремина, подводя итоги фестиваля "Гуляй, Масленица!".

"В рамках этого проекта мы хотели оценить вкусовые предпочтения тюменцев. Посмотреть, какие топинги нравятся им. Итоги оказались простыми. В равных пропорциях разделились голоса как за сытные начинки — мясо, грибы, ветчина, сыр, так и за сладкие — с творогом и изюмом, со сгущенкой, медовой и соленой карамелью. Все было очень интересно", — поделилась Елена Еремина.

Тюменцы оценивали с помощью специальных меток, которые подготовили рестораторы. Это были записки с наименованиями этого блюда, "цветочки", которые надо было опустить в специальный горшочек.

Результаты уличного эксперимента будут полезны для предприятий общественного питания, поскольку необходимо пересмотреть меню. "Мы работаем с туристическим потоком, который усиливается внутри страны. Приезд в регион туристов из других областей всегда сопровождается одним вопросом: "А что у вас тут местного, вкусного, интересного?" Это первый вопрос, который получают рестораторы от своих гостей. Поиск этих аутентичных блюд и был связан с частью проекта "Гуляй, Масленица!" Многие из предложенных начинок перекочуют в основное меню ресторанов", — сказала директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

Напомним, горожан приглашали на дегустации блинов на 15 площадках с 10 до 17 часов. Попробовать угощения с разными начинками давали в начале каждого часа. Самыми преданными дегустаторами на наших участках были дети, подчеркнула Елена Еремина. Их дисциплинированность и организованность была потрясающей. Очереди ребят выстраивались за пять минут до старта дегустации.

"Наибольшее предпочтение дети отдавали сладким угощениям. Старшее поколение предпочитает сытные добавки", — сказала директор департамента потребительского рынка администрации города.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин