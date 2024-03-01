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Автомобиль LADA Granta Cross получила в подарок пенсионерка из Тюмени

Общество, 20:40 17 марта 2024

скриншот видео с прямого эфира | Фото: скриншот видео с прямого эфира

Пенсионерка Марина Павловна из Тюмени получила в подарок автомобиль LADA Granta Cross правильно ответив на вопросы седьмой суперигры викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" 17 марта.

Она верно выбрала среди вариантов ответов, что туристы Тюменской области предпочитают горячие источники, а не гейзеры, и что ранее у Спасской церкви, как символ входа в город стояли ворота. Это сейчас храм – в центре города, но когда-то это была окраина.

Женщина сообщила, что водительских прав у нее нет и управлять автомобилем будет зять.

Напомним, эфир финальной игры викторины "Люби свой край" начался в эфире телеканала "Тюменское время" в 20 часов.

Евгения Тенегина

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