Финальная седьмая суперигра викторины "Люби свой край" стартовала в Тюмени

| Фото: скриншот видео с прямого эфира | Фото: скриншот видео с прямого эфира

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Финальная седьмая суперигра викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" стартовала в эфире телеканала "Тюменское время".

Городские центры проведения викторин работали три дня – 15-17 марта с 8 до 20 часов.

Тюменцы получили в подарки бытовую технику, электросамокаты, туристические пакеты, машины и квартиры.

За соблюдением всех правил следила специальная комиссия – участницы движения "Женщины России", его символ – павловопосадский платок, которым они и на этот раз украсили себя.

В викторине могут участвовать совершеннолетние жители Тюменской области, имеющие прописку в Тюмени или Тюменской районе и прошедшие во второй тур.

Евгения Тенегина