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Более 80 подарков получили победители шести суперигр викторины "Люби свой край"

Общество, 17:45 17 марта 2024

скриншот видео эфира викторины | Фото: скриншот видео эфира викторины

Более 80 подарков получили победители шести суперигр викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей". Только в шестой игре 17 марта, начиная с 15 часов была определена судьба двух суперпризов, – машины и квартиры, а также еще 15 ценных вещей.

Швея Наталья получила автомобиль LADA Granta Cross. На вопросы ведущих она отвечала с рабочего места в ателье. Пенсионерка Закия волновалась, но это не помешало ей сосредоточиться и стать владелицей квартиры. Подарит жене умный телевизор тюменец Ильнур, разместит в самой большой комнате аналогичную умную технику Фёдор - сотрудник гражданской авиации, который находится на заслуженном отдыхе. Получит телевизор и предприниматель Виктор.

Отправятся в путешествие с родными в Тобольск студент ТИУ и будущий строитель Владислав, а также инженер Ирина. Турпакеты для четырех человек в акватермальный курорт "ЛетоЛето" получат медицинская сестра Надежда, менеджер Ольга, врач инфекционной больницы Евгений.

Ноутбуки вручат IT-специалисту Александру и IT-фрилансеру Андрею, Яндекс станции Дуо Макс – пенсионеру Владимиру и работнице салона штор Елене, холодильники - бывшей сотруднице Тюменского кукольного театра Наталье Моисеевне и тюменцу Олегу, велосипед - Ирине.

Отметим, участники викторины, которые ответили правильно на вопросы первого тура викторины, автоматически перешли во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 17 марта в 20 часов.

Оксана Корнеенкова

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# викторина , Тюменская весна

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