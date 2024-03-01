Тюменцы могут оформить возврат билетов на поезда до 26 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажиры, желающие отказаться от поездки на поезде, могут оформить возврат билетов до 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов можно оформить на сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах дальнего следования.

Ранее глава Тюменской области Александр Моор объявил об отмене развлекательных мероприятий 23 и 24 марта. В том числе, не будет проходить чемпионат России по биатлону в "Жемчужине Сибири".

Деньги за купленные билеты вернут. Билеты победителей фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей!" можно будет использовать в любой другой день соревнований.