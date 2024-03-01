21 тыс. 502 вакансии заявлено в службе занятости Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 тыс. 502 вакансии заявлено в службе занятости Тюменской области. Из них каждая седьмая вакансия - в сфере строительства, а каждая десятая – в производстве.

В строительстве требуется 3 тыс. 59 специалистов, в обрабатывающих производствах готовы принять 2 тыс. 207 работников. На третьем месте по популярности - образование, в данной сфере открыто 2 тыс. 69 вакансий.

Немногим меньше предложений в транспортировке и хранении (1 тыс. 982 вакансии), в сельском и лесном хозяйствах, рыбоводстве и рыболовстве (1 тыс. 899), торговле и ремонте транспорта (1 тыс. 807).

В направлении "Госуправление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" есть 1 тыс. 740 вакантных мест. Еще 1 тыс. 477 – в области здравоохранения и социальных услуг, пишет "Вслух.ру".

С начала года, по данным департамента труда и занятости населения на 1 марта, состоят на учете 3 тыс. 699 соискателей, в том числе 2 тыс. 402 – безработных. Исходя из статистики, на соискателя приходится шесть вакансий, на безработного – практически девять.

За первые два месяца года в службу занятости обратился 2 тыс. 651 житель по вопросам трудоустройства, 1 тыс. 167 человек нашли работу. Уровень трудоустройства составил 44%, в прошлом году он был 39,8%.

Для помощи работодателям и соискателям создан интерактивный сайт департамента труда и занятости, работает кадровый центр "Работа России" в Тюмени по ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефоны горячей линии: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05.