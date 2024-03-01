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Новый стандарт качества внедряют в тюменском фтизиопульмонологическом центре

Общество, 08:34 24 марта 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый стандарт качества управления внедряют в фтизиопульмонологическом центре Тюменской области. Для этого специалисты разрабатывают маршрутную карту, сообщает медицинское учреждение.

"Стимул" - это современный стандарт управления медицинской организации, направленной на повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью. По завершению работы пациенты центра смогут оценить улучшения по таким показателям, как запись на приём, обследование, удобная навигация по сайту, эффективный колл-центр и по другим моментам.

"Итогом этой важной работы должно стать повышение удовлетворенности наших пациентов и как результат - получение сертификата соответствия стандарту. Надеемся, что к 1 июля мы запустим все обновления", - сказал руководитель организационно-методической службы Вадим Неверов.

Отметим, что по итогам февральского аудита, который провел в медучреждении Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения, ОКФЦ по удовлетворённости пациентов получил 3,9 баллов из пяти возможных.

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# здравоохранение , качество , пациенты , фтизиатры

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