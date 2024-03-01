Тюмень скорбит по жертвам теракта в "Крокус сити холле"

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Цветы и игрушки, зажжённые свечи приносят жители Тюмени на нулевой километр на Цветном бульваре. Пожилые горожане, родители с детьми, бойцы и общественники приходят отдать дань памяти жертвам террористического акта в "Крокус сити холле".

Участник специальной военной операции сопоставил боль этой утраты с потерей друзей на передовой.

"С этим надо бороться. Просто оторопь берет, нельзя спокойно на это смотреть. Когда гражданские вот так беспричинно…", - сказал военнослужащий.

Молодая мама приехала на Цветной бульвар вместе с дочкой. Разговор прерывается слезами. Она подчеркнула, что нужно быть особенно внимательными и принимать все меры для собственной безопасности.

"Я знаю, что журналисты сейчас на передовой и тоже подвергают свою жизнь опасности. Поэтому вечная память тем, кто отдал свою жизнь за нашу страну и наше лучшее будущее", - подчеркнул заслуженный журналист России Анатолий Костров.

Напомним, 24 марта в России день общенационального траура.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин